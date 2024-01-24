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Владимир Путин признался в любви к Башкирии

Владимир Путин признался в любви к Башкирии

Во время встречи президента России Владимира Путина с победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» состоялся разговор с семьей Ахмеровых из Стерлитамакского района Башкирии. Как стало известно из сообщений главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях, в октябре прошлого года Ахмеровы победили в номинации «Семья — хранительница традиций» конкурса «Семья года». Сейчас они претендуют на новый успех.

В ходе беседы Владимир Путин предложил семье Ахмеровых посетить павильон Башкирии на ВДНХ, где проходит выставка «Россия». По словам президента, экспозиция отражает богатую историю и культуру республики.

Глава государства напомнил, что Башкирия присоединилась к Российскому государству добровольно, сама попросив о вхождении в его состав. Путин неоднократно отмечал, что башкиры взяли на себя обязанности пограничной стражи, а во время Отечественной войны 1812 года они вооружили и отправили на конях в действующую армию всех своих молодых мужчин от 15 лет. Таким образом президент подчеркнул особую роль Башкирии в истории России и выразил любовь к этому региону.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: RT
Теги: Путин Владимир Владмирович
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