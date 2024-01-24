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В России вводится запрет на увольнение одиноких родителей детей до 16 лет

В России вводится запрет на увольнение одиноких родителей детей до 16 лет

В Государственной Думе Российской Федерации были приняты во втором чтении поправки к Трудовому Кодексу, направленные на расширение защиты от увольнения для родителей, воспитывающих детей без супруга(и). Об этом стало известно из пресс-службы нижней палаты российского парламента.

В настоящее время данная норма распространяется на матерей и отцов, чьи дети не достигли 14-летнего возраста. Согласно принятым изменениям, запрещается увольнение по инициативе работодателя родителей-одиночек, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что принятие подобного закона не позволит компаниям увольнять матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих своих чад до достижения ими 16 лет. По его словам, депутаты неоднократно получали обращения от избирателей с просьбами внести соответствующие коррективы в трудовое законодательство.

«Дети в возрасте до 16 лет все еще нуждаются в помощи и поддержке. В такой ситуации увольнение мамы, единственной воспитывающей ребенка, может лишить семью средств к существованию. Мы обязаны оградить родителей-одиночек от подобных рисков, а работодатели должны осознавать лежащую на них ответственность», — подчеркнул глава Госдумы.
Автор: Семен Подгорный
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