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В школах Башкирии грядут большие изменения

В школах Башкирии грядут большие изменения

В Государственном Собрании Республики Башкортостан было выдвинуто предложение увеличить количество часов физической культуры в средних школах. С этой инициативой выступил депутат парламента Рустем Ахмадинуров.

На пленарном заседании, во время выступления уполномоченного по правам ребенка Ольги Панчихиной, господин Ахмадинуров с сожалением отметил, что лишь небольшая часть школьников считается абсолютно здоровой. По его словам, в начальных классах это 12-15% детей, а к выпускным классам таких учеников остаётся не более 5%. Депутат подчеркнул, что дети теряют здоровье в том числе и в школьные годы, и уроки физкультуры могли бы играть большую роль в профилактике этой проблемы.

Господин Ахмадинуров обратился к детскому омбудсмену с вопросом, можно ли рассчитывать на её содействие в этом вопросе. Он предложил организовать совместную работу с образовательным сообществом для увеличения количества часов физкультуры.

Ольга Панчихина поддержала это предложение. Она заявила, что необходимо провести мониторинг физической активности школьников. По её словам, одного урока физкультуры в неделю недостаточно. Детям нужна физическая разрядка и возможность направить свою энергию.

Госпожа Панчихина также отметила проблему с нехваткой спортивных залов для проведения дополнительных уроков физкультуры. Когда два класса занимаются в одном зале, это нарушает санитарные нормы. Тем не менее, по её мнению, необходимо, чтобы дети больше занимались физической активностью.

Ранее, в 2017 году, Роспотребнадзор приводил данные о том, что в школьном возрасте абсолютно здоровыми являются не более 12% детей. А у 60 процентов школьников имеются хронические заболевания.

Автор: Семен Подгорный
Теги: курултай
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