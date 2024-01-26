«До 1 апреля»: Владимир Путин принял ряд новых решений по СВО

Владимир Путин принял ряд новых решений в отношении членов семей бойцов специальной военной операции (СВО) в ходе встречи с ними.

Глава государства утвердил перечень поручений, касающихся семей павших военнослужащих. Согласно этому документу, теперь выплаты будут производиться в течение трех месяцев с момента подачи соответствующего запроса.

Кроме того, при назначении пособий региональные власти должны будут учитывать семьи погибших, зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации. Также статус ветерана боевых действий получат те, кто принимал участие в СВО без контракта. Члены семей Героев Российской Федерации, удостоенных звания посмертно, будут пользоваться теми же льготами, что и родственники Героев, получивших это звание при жизни.

Кроме того, российскому Министерству обороны поручено проанализировать порядок выплат компенсаций членам семей погибших и умерших участников СВО страховой компанией «СОГАЗ».

Введение в действие этих мер запланировано на 1 апреля 2024 года.

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Автор: Семен Подгорный