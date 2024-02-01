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Владимир Путин заявил, что собирается приехать в Башкирию

Владимир Путин заявил, что собирается приехать в Башкирию

В четверг, 1 февраля, в ходе торжественных церемоний открытия студенческих городков в различных городах России, президент Владимир Путин принял участие в онлайн-мероприятии, посвященном запуску межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.

В своем выступлении глава государства тепло отозвался о Республике Башкортостан, подчеркнув, что это благодатный край с радушным народом, демонстрирующий в последние годы впечатляющие темпы развития. Путин отметил, что в будущем он с удовольствием посетит Уфу с официальным визитом.

Сегодня состоялось торжественное открытие первой очереди кампуса площадью 37 тысяч квадратных метров, в составе которой находится современная лаборатория. В планах - расширение территории еще на 103 000 квадратных метров. На текущий момент в строительство уже инвестировано 20 млрд рублей. Для возведения кампуса планируется снос некоторых домов в частном секторе на склоне Архиерейской горы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа Путин Владимир Владмирович
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