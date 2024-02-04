«Очередное бесчеловечное преступление»: Глава Башкири прокомментировал ракетный удар ВСУ по Лисичанску

Ракетный удар украинских вооруженных сил по Лисичанску, унесший жизни мирных жителей, вызвал возмущение и осуждение со стороны руководителя Башкирии Радия Хабирова

В своих публикациях в социальных сетях глава республики охарактеризовал этот удар как «очередное бесчеловечное преступление киевского режима». Он отметил, что в результате обстрела погибли ни в чем не повинные люди. Хабиров выразил соболезнования всем, кто вчера лишился своих близких. Он подчеркнул, что сегодня в Луганской Народной Республике объявлен траур, и Башкирия скорбит вместе со своими братьями из ЛНР.

Руководитель региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от этого преступного и бесчеловечного акта насилия.

Напомним, что 3 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по хлебозаводу в городе Лисичанске ЛНР. По последней информации, в результате этой атаки погибли 28 мирных жителей, еще 8 человек получили ранения.

Автор: Семен Подгорный