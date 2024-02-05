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В Башкирии ещё одна категория силовиков будет получать дополнительные выплаты

В Башкирии ещё одна категория силовиков будет получать дополнительные выплаты

Законодательство Башкортостана пополнилось еще одной мерой социальной поддержки силовиков. 2 февраля глава республики Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в документ о дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии в регионе.

Согласно указу, право на получение ежеквартальной денежной выплаты в размере до 30 тысяч рублей теперь распространяется на сотрудников Уфимского линейного управления МВД на транспорте. Речь идет о полицейских рядового и младшего начальствующего состава из числа личного состава строевых подразделений патрульно-постовой службы и специализированного отделения по обеспечению общественного порядка, имеющих специальные звания.

До этого такую меру поддержки получали сотрудники некоторых других подразделений органов внутренних дел и Росгвардии в Башкирии. Теперь же список лиц, имеющих право на выплату, расширился.

Указ вступил в силу в день подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Таким образом, уже с начала текущего года сотрудники транспортной полиции региона, подпадающие под действие документа, могут претендовать на получение дополнительных выплат.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: указ Хабиров Радий Фаритович выплаты
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