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Хабиров жестко прошелся по главам нескольких районов Башкирии

Хабиров жестко прошелся по главам нескольких районов Башкирии

В понедельник, 5 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров выразил свое недовольство руководителями 4 муниципалитетов в ходе обсуждения работы чиновников на форумах с жителями подведомственных им территорий. Ранее он призывал глав городских и районных администраций лично встречаться с людьми и отвечать на их жалобы. Отчет об этом вызвал возмущение Хабирова, поскольку в нескольких муниципалитетах форумы проводили не руководители, а их заместители.

Хабиров возмутился и сказал, что не понимает, почему вместо глав выходили их заместители - слишком занятые, что ли, стали? Он призвал руководителей лучше идти к людям, отметив, что говорит по-русски вполне понятно, и не знает, на каком еще языке объяснить. Хабиров предупредил, что если во второй раз не поймут, он жестко все объяснит.

Глава региона особо отметил Благовещенский, Благоварский и Калтасинский районы. В Благовещенском районе 220 многоквартирных домов, а в форуме приняли участие только 21 человек. Хабиров назвал это издевательством и призвал не рисовать цифры. Он заявил, что не очень доверяет коллегам в этом вопросе, поэтому будет пристально следить и заставит их выходить к людям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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