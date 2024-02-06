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VPN-сервисы под угрозой? Депутат Хинштейн прокомментировал слухи о полном запрете

VPN-сервисы под угрозой? Депутат Хинштейн прокомментировал слухи о полном запрете

Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, пояснил, что запрет на продвижение VPN-сервисов в России поможет сохранить личные данные пользователей, однако о полном запрете на данный момент речи не идет. Об этом глава комитета сообщил в своем телеграм-канале.

Хинштейн подчеркнул, что используя VPN-сервисы, пользователи фактически передают свои персональные данные третьим лицам. По его словам, каждый раз, решая воспользоваться VPN на своем телефоне, следует вспомнить предостережение депутата и еще раз обдумать такой шаг. Это личный выбор и ответственность каждого, резюмировал глава профильного комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи в одной из школ Екатеринбурга заявила о предстоящей в марте 2024 года блокировке VPN-сервисов. При этом речь идет лишь о крупных серверах, поскольку полностью отключить все VPN технически невозможно, уточнила она.

Изображение от jannoon028 на Freepik

Автор: Семен Подгорный
Теги: vpn
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