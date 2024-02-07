Глава Башкирии прокомментировал волнения в Баймаке

7 февраля 2024 года на встрече Радия Хабирова с представителями Международного союза общественных организаций «Всемирный курултай башкир» и научного и творческого сообщества Башкортостана состоялось обсуждение январских событий в Баймаке.

Глава республики подчеркнул, что эти события открыли новую страницу в истории башкирского народа. По его словам, народы Башкортостана теперь будут жить без постоянных угроз шантажа и провокаций со стороны националистических сил.

Председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов отметил обеспокоенность дальнейшей судьбой людей, оказавшихся под арестом после событий в Баймаке.

Комментируя задержания, Хабиров подчеркнул, что к уголовной ответственности будут привлекаться организаторы беспорядков, призывавшие к участию в них. Он выразил сочувствие семьям задержанных, но отметил, что за такие тяжкие преступления, как организация массовых беспорядков, нужно нести ответственность.

Глава Башкортостана сообщил, что поручил Совету по правам человека создать рабочую группу для оказания юридической помощи задержанным и внимательного отношения к их делам. Он выразил надежду, что правоохранительные органы будут действовать в рамках закона.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru