Хабиров прокомментировал ход достройки мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Радий Хабиров в ходе встречи с представителями Всемирного курултая башкир рассказал о дальнейших планах по строительству мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Глава Башкирии сообщил, что в 2024 году на продолжение строительства этого религиозного сооружения планируется направить 700 млн рублей. По его словам, уже начались поиски подходящего гранита для отделки мечети. Полностью завершить отделочные работы предположительно удастся не раньше, чем через два года, учитывая их большой объем.

Радий Хабиров отметил, что пока сложно назвать точные сроки полного завершения строительства, поскольку это будет зависеть от объема предстоящих работ.

Кроме того, глава региона сообщил, что на данный момент уже найден источник финансирования в размере 250 млн рублей. В планах на следующий год — направить из бюджета Башкирии еще 1 млрд рублей на продолжение работ по возведению мечети «Ар-Рахим».

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru