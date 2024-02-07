«Ваше предложение – отвратительно»: Хабиров отказался почтить память скончавшегося участника митинга в Баймаке

Радий Хабиров подврег критике идею провести перед дискуссией с общественными деятелями минуту молчания в память о Рифате Даутове. Мужчина был задержан после митинга в Баймаке, а затем по данным некоторых СМИ скончался в автозаке с признаками алкогольного отравления. Родственники погибшего утверждали, что тот не злоупотреблял алкоголем.

На недавней встрече с представителями Курултая башкир Радию Хабирову было высказано предложение почтить память Даутова минутой молчания. С этой инициативой выступил танцор Риф Габитов. Видеозапись их разговора опубликовали «Аспекты — Башкортостан».

Хабиров ответил, что они все — взрослые люди, достигшие успеха в своей сфере, но необходимо проявлять уважение друг к другу. Он добавил, что следует высказываться от своего имени, а для того, чтобы говорить от имени народа, нужно сделать очень многое. Далее Хабиров заявил, что предложение о минуте молчания является «отвратительным» и «бессовестным», по его мнению. По словам главы Башкирии, минутой молчания можно почтить память людей, которые действительно погибли за родину и свободу и заслужили уважение. Он задал риторический вопрос, предлагают ли они почтить память человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении организации массовых беспорядков, за которым пришлось идти спецназу.

Гибель Даутова глава региона назвал «бедой, которой никто не ожидал». В своих объяснениях он упомянул некоего «наркомана из американской истории» и предложил посмотреть, что было после этого, вероятно имея в виду Джорджа Флойда из США, убитого при задержании, после чего недовольные отношением к афроамериканцам устроили массовые беспорядки, а погибший стал символом их протеста. Противники протестующих отмечали, что Флойд в прошлом также совершил ряд тяжких преступлений.

Хабиров заключил, что взрослый и умный человек должен хорошо подумать, прежде чем высказывать подобные предложения, чтобы потом не было стыдно до конца жизни.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru