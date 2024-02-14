За ложь о российской армии - конфискация: новый закон вступил в силу

14:15, 14 фев 2024

Российский президент Владимир Путин одобрил законодательную инициативу, которая вводит в действие положение о конфискации имущественных активов, денежных средств и прочих материальных ценностей за распространение недостоверной информации о Вооруженных Силах России и за призывы к экстремистской деятельности.

Данное нормативное решение касается конфискации средств, которые используются или предназначены для финансирования противоправных действий, направленных против национальной безопасности страны. Помимо этого, в соответствии с решением судебной инстанции, теперь за подобные нарушения граждан могут лишить почетных званий и наград.

Кроме того, к данным правонарушениям относятся публичные призывы к введению санкционных мер в отношении Российской Федерации, реабилитация нацистской идеологии и содействие исполнению решений организаций, в деятельности которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

Автор: Семен Подгорный