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Глава Башкирии рассказал о работе в студотрядах - фото

Глава Башкирии рассказал о работе в студотрядах - фото

22:02, 17 фев 2024

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился воспоминаниями о студенческих годах и опубликовал редкие фотографии из прошлого по случаю 65-летия студотрядов.

Согласно официальной биографии, в 1981 году Хабиров устроился на работу на Ишимбайский завод транспортного машиностроения, а затем поступил учиться на юридический факультет Башкирского государственного университета, который окончил в 1989 году.

По словам Радия Хабирова, первую большую зарплату он получил, работая в студенческом отряде. Точную сумму он не назвал. Из открытых источников известно, что в студотрядах зарабатывали 200-500 рублей за сезон (летом, во время каникул) при средней зарплате 190-200 рублей в месяц. Стипендия составляла 30-75 рублей. Так что глава республики прав — заработок и впрямь был большим.

Хабиров отметил, что уже не помнит, на что потратил те деньги. Зато хорошо запомнил ребят, с которыми вместе работал, атмосферу молодости, беззаботности и взаимовыручки.

 

 

 

 

 

Радий Хабиров редко делится воспоминаниями о студенческих годах. В 2020 году он кратко писал о студенческих строительных отрядах как одном из самых светлых воспоминаний юности. Тогда же отметил, что так и не научился играть на гитаре. В 2022 году рассказал о теме своей дипломной работы — «Привлечение в качестве обвиняемого как стадия уголовного процесса». Признался, что жизнь сложилась иначе, и эти знания ему не пригодились.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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