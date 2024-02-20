Башкирия вводит новую меру поддержки: 100 тыс. рублей для контрактников СВО

10:13, 20 фев 2024

В Башкирии приняли решение о выплате единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам и лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции, начиная с 11 ноября 2023 года.

Данные поправки были внесены в указ Главы Республики Башкортостан и опубликованы на официальном портале правовой информации региона.

Согласно указу, он вступил в силу 19 февраля 2024 года.

Автор: Семен Подгорный