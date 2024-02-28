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За невывешенное знамя Победы теперь будут штрафовать в Башкирии

За невывешенное знамя Победы теперь будут штрафовать в Башкирии

10:40, 28 фев 2024

В Башкирии решили ввести штрафы за отсутствие знамени Победы на зданиях государственных органов власти в День Победы.

Согласно сообщению пресс-службы парламента республики, 9 мая на зданиях органов государственной власти должен быть вывешен этот важный символ Победы в Великой Отечественной войне. Государственное Собрание - Курултай Башкортостана приняло поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за невыполнение обязанности по использованию либо нарушение порядка вывешивания копии Знамени Победы.

Так, теперь должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а юридические лица - от 20 до 25 тысяч рублей в случае отсутствия знамени Победы на зданиях госорганов 9 мая. Хотя соответствующая норма была принята ещё в прошлом году, до сих пор не было предусмотрено никаких мер за её несоблюдение.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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