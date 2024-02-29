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Владимир Путин сообщил радостную новость для садоводов

Владимир Путин сообщил радостную новость для садоводов

20:51, 29 фев 2024

Российский президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию огласил важные изменения для садоводов и дачников.

Согласно словам главы государства, садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации населенных пунктов. Это означает, что теперь садовые участки, расположенные на территории поселений, куда уже подведены газовые сети, смогут подключиться к ним.

Как отметил Владимир Путин, многие садоводы годами, порой из поколения в поколение, возделывают свои участки, а в наши дни все чаще строят там дома для круглогодичного проживания. Но до сих пор они не имели возможности газифицировать свои владения, поскольку садоводческие товарищества формально не подпадали под действие программы социальной газификации.

По словам президента, эта проблема затрагивает миллионы семей по всей России. Он подчеркнул, что ее необходимо срочно решить в интересах граждан. Для этого планируется расширить существующую программу социальной газификации и провести газовые сети до границ участков садоводческих товариществ с домами.

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Автор: Семен Подгорный
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