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Начнется 1 марта: Путин объявил решение, касательно СВО

Начнется 1 марта: Путин объявил решение, касательно СВО

21:21, 29 фев 2024

Владимир Путин объявил решение, касающееся участников специальной военной операции (СВО). Он сделал это заявление в своем послании Федеральному Собранию.

Согласно словам президента, с 1 марта 2024 года ветераны спецоперации, а также военнослужащие, которые в настоящее время участвуют в боевых действиях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы под названием «Время героев».

Как пояснил глава государства, участниками этой программы смогут стать военнослужащие, ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от их звания и должности.

По словам Путина, идея такой программы пришла к нему во время встречи со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге. Обучение по программе начнется в ближайшие месяцы. В дальнейшем планируется расширить подобные образовательные инициативы.

Помимо этого, ветераны и участники специальной военной операции получат возможность в приоритетном порядке поступить на обучение по гражданским специальностям в ведущих высших учебных заведениях Российской Федерации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович спецоперация
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