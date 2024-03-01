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Путин призвал резервистов на военные сборы в 2024 году

Путин призвал резервистов на военные сборы в 2024 году

21:55, 01 мар 2024

Президент России Владимир Путин принял решение о призыве граждан страны, находящихся в запасе Вооруженных Сил, на военные сборы в 2024 году. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном правовом портале.

Согласно документу, на сборы должны быть призваны те россияне из числа военнослужащих запаса, которые проходят службу в Вооруженных Силах, Национальной Гвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности. Целью является совершенствование их боевой подготовки и выучки.

Кроме того, правительству и региональным органам власти поручено обеспечить организацию всех мероприятий по призыву резервистов на учения и самих сборов. Сам указ вступает в действие с момента официальной публикации.

Стоит отметить, что ежегодный призыв гражданских лиц из запаса армии и силовых структур является плановой процедурой для поддержания их готовности при необходимости. Президент традиционно подписывает соответствующий нормативный акт, на основании которого военные ведомства разрабатывают собственные директивы по организации сборов. После этого начинается рассылка повесток конкретным лицам с указанием сроков и места проведения учений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович указ
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