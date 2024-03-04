11:48, 04 мар 2024

Недавно представитель датской полиции Андерс Франдсен высказал идею о том, что Россия должна компенсировать Дании расходы на расследование взрывов газопроводов Северный поток.

По словам чиновника, датские власти потратили немалые средства на проведение этого расследования - порядка 4 миллионов евро. Деньги ушли на покупку высокоточного оборудования, исследовательские работы и оплату услуг экспертов. Поскольку в результате теракта пострадало российское имущество, Франдсен считает справедливым, чтобы Россия компенсировала Дании все затраты.

Однако стоит отметить, что расследование датчан не принесло особых результатов. Единственный вывод, который они сделали - газопроводы были подорваны преднамеренно, а не в результате аварии. При этом Россию к расследованию не допустили.

Хотя Дания и Швеция уже объявили о завершении своего расследования, Германия не собирается останавливаться и намерена продолжать поиск заказчиков и исполнителей теракта. Возможно, именно Германии и следует предъявить счет за все расходы - в конце концов, она собирается идти до конца в этом деле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: интернет