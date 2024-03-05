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Глава Башкирии рассказал, чем гордится больше всего

Глава Башкирии рассказал, чем гордится больше всего

10:05, 05 мар 2024

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в интервью изданию «Аргументы и факты» поделился своими размышлениями о том, чем он гордится больше всего, а также дал оценку тому, как регион прошел череду испытаний, выпавших на долю страны и ее граждан за последние пять лет. По словам руководителя региона, Башкортостан с достоинством преодолел все трудности, с которыми столкнулась Россия в этот сложный период.

Радий Хабиров отметил, что работал ответственно на протяжении всей своей трудовой биографии, включая последние пять лет, ставшие для республики настоящим испытанием. Он подчеркнул, что Башкортостан, как и вся страна, с честью выдержал целый ряд серьезных вызовов, таких как пандемия коронавируса, начало специальной военной операции и беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран.

По словам главы республики, 2024 год станет для него дважды юбилейным – он отметит свое 60-летие и пятилетие пребывания у руля Башкортостана. Несмотря на все трудности, Радий Хабиров гордится тем, что регион под его руководством достойно прошел через череду испытаний, выпавших на долю страны и ее граждан в этот непростой период.

Глава Башкирии рассказал о работе в студотрядах - фото Глава Башкирии рассказал о работе в студотрядах - фото
Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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