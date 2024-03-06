В России могут запретить продажу табака: кого это коснется

11:04, 06 мар 2024

В современном мире борьба с курением приобретает все более масштабный характер. Запреты на рекламу, ограничения на места для курения – все это призвано оградить людей от пагубного влияния табака. Однако законодательные меры не всегда охватывают все сферы жизни.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поднимает актуальный вопрос о необходимости ограничения продажи табачной продукции беременным женщинам и гражданам, сопровождающим детей.

Несомненно, за последние десятилетия в области защиты от табачного дыма сделано немало. Запрещена реклама табака, ограничена его выкладка в местах продажи, курение под запретом в ресторанах, аэропортах, на вокзалах и других общественных местах.

Но парадокс заключается в том, что закон по-прежнему разрешает продажу табака беременным, невзирая на потенциальный вред для плода. Не ограничена продажа и в присутствии детей, что может пробудить в них интерес к этой продукции.

Антон Орлов предлагает внести изменения в законодательство, запретив продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным и людям, сопровождающим детей. Эта мера станет еще одним шагом на пути к оздоровлению общества и защите будущих поколений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru