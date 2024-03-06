Один из субъектов России тестирует нейросеть для генерации законов вместо чиновников
11:46, 06 мар 2024
Осенью 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) может быть запущена нейросеть, способная генерировать нормативно-правовые акты. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Павел Ципорин.
По словам Ципорина, нейросеть будет функционировать в тестовом режиме, а ее эффективность будет оценена после испытаний.
В настоящее время нейросеть проходит обучение на массиве существующих нормативно-правовых актов ХМАО.
Использование нейросети в законотворческой деятельности может существенно повысить ее эффективность, ускорить процесс разработки и внесения изменений в нормативно-правовые акты, а также повысить качество этих документов.
Однако, как и любая новая технология, использование нейросети в этой сфере вызывает ряд вопросов. Эксперты отмечают, что необходимо тщательно проработать вопросы безопасности и этики использования нейросети, а также обеспечить контроль над ее работой.