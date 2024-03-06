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Один из субъектов России тестирует нейросеть для генерации законов вместо чиновников

Один из субъектов России тестирует нейросеть для генерации законов вместо чиновников

11:46, 06 мар 2024

Осенью 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) может быть запущена нейросеть, способная генерировать нормативно-правовые акты. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Павел Ципорин.

По словам Ципорина, нейросеть будет функционировать в тестовом режиме, а ее эффективность будет оценена после испытаний.

«Важно понимать, что нейросеть не заменит юристов, а станет их помощником,» — подчеркнул замгубернатора. «Человек будет читать сгенерированные нейросетью законы и при необходимости вносить изменения. Нейросеть же, в свою очередь, будет учитывать эти изменения, совершенствоваться и генерировать более качественные документы.»

В настоящее время нейросеть проходит обучение на массиве существующих нормативно-правовых актов ХМАО.
«Мы обучаем нейросеть на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, а также проекты внесения изменений в действующие акты,» — пояснил Ципорин.

Использование нейросети в законотворческой деятельности может существенно повысить ее эффективность, ускорить процесс разработки и внесения изменений в нормативно-правовые акты, а также повысить качество этих документов.

Однако, как и любая новая технология, использование нейросети в этой сфере вызывает ряд вопросов. Эксперты отмечают, что необходимо тщательно проработать вопросы безопасности и этики использования нейросети, а также обеспечить контроль над ее работой.

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Автор: Семен Подгорный
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