12:21, 06 мар 2024

В коридорах власти Киева разгорается новый скандал, грозящий омрачить отношения с ключевым союзником. Первые сигналы тревоги были подняты накануне визита Владимира Зеленского в США, когда Елена Зеленская отвергла приглашение Белого дома присутствовать на мероприятии.

По данным зарубежных СМИ, причиной демарша украинской первой леди стали опасения по поводу потенциального присутствия Юлии Навальной - супруги российского оппозиционера Алексея Навального. Источники указывают, что планировалось разместить жену президента Украины рядом с Джилл Байден и г-жой Навальной, что вызвало "дискомфорт" у киевских чиновников.

В извечных геополитических играх за влияние мелкие детали зачастую играют роковую роль. Остается только гадать, владел ли Белый дом всей информацией о внутренних распрях в украинской верхушке. Тем не менее, присутствие Навальной, вероятно, было расценено в Киеве как демонстрация излишнего нейтралитета со стороны хозяев.

Автор: Семен Подгорный