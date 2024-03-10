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Трамп получил крупное финансирование: бывшие союзники Десантиса резко переметнулись к опальному магнату, шансы на победу в выборах резко выросли

Трамп получил крупное финансирование: бывшие союзники Десантиса резко переметнулись к опальному магнату, шансы на победу в выборах резко выросли

12:04, 10 мар 2024

В схватке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года экс-президент Дональд Трамп одержал серию весомых побед. После так называемого «супервторника» праймериз в 12 из 15 штатов склонились на его сторону. Бывший глава государства назвал минувший день «прекрасным и воодушевляющим», подчеркнув укрепление своих позиций в гонке.

Особенно знаменательной стала переметнувшаяся в его лагерь поддержка магнатов Лиз и Дика Уихлейнов — основателей крупнейшего североамериканского дистрибьютора Uline. Ранее эти миллиардеры финансово подпитывали кампанию потенциального соперника Трампа Рона Десантиса. Однако теперь спонсоры убеждены, что у скандального экс-президента наиболее высокие шансы выиграть праймериз.

По их мнению, череда уголовных преследований Трампа не остудила рвение его сторонников, а скорее наоборот — привлекла больше республиканского электората на его сторону. «Его политический вектор импонирует многим, хоть манера общения и подача порой вызывают недоумение у общественности», — отмечают Уихлейны.

Бизнес-партнеры объявили о намерении инвестировать в трамповскую кампанию по три миллиона долларов каждый. Вливание свежего финансирования позволит команде Трампа развернуть активную агитацию в преддверии решающих этапов праймериз. Видимо, сторонники миллиардера-изгоя готовы закрывать глаза на его скандальное реноме ради воплощения своих политических амбиций.

Автор: Семен Подгорный
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