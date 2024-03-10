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«Нет никакой надежды»: на фоне слухов о помощи России, Борис Джонсон тайно встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

«Нет никакой надежды»: на фоне слухов о помощи России, Борис Джонсон тайно встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

13:02, 10 мар 2024

В то время, как внимание мира приковано к украинскому конфликту, на дипломатической арене разворачивается еще одна интригующая история. В феврале 2024 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Венесуэлу, где встретился с президентом Николасом Мадуро, известным своим лояльным отношением к России.

Этот визит, о котором стало известно только сейчас, вызвал резонанс в западных СМИ. The Guardian сообщает, что Джонсон, некогда ярый критик Мадуро, намеревался обсудить с ним потенциальную помощь Венесуэлы России в контексте украинского конфликта.

Не секрет, что между Москвой и Каракасом сложились крепкие экономические связи, а в ООН они выступают единым фронтом, противостоя гегемонии США в Латинской Америке. Не исключено, что Мадуро, назвавший Путина «великим воином», мог предложить России не только экономическую, но и военную поддержку.

Помимо геополитических вопросов, Джонсон, по слухам, затронул тему нормализации отношений между Венесуэлой и Великобританией. Однако, учитывая непризнание Лондоном легитимности Мадуро на протяжении 11 лет, Джонсон ясно дал понять, что нормализация отношений невозможна, пока Мадуро не «примет демократию и не станет уважать территориальную целостность соседей».

Тайный визит Джонсона в Каракас может иметь далеко идущие последствия. С одной стороны, он демонстрирует стремление Джонсона играть активную роль на международной арене, даже после отставки. С другой стороны, его встреча с Мадуро может омрачить отношения Великобритании с другими западными державами, которые ужесточают санкции против Венесуэлы.

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Автор: Семен Подгорный
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