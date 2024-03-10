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Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса

Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса

13:50, 10 мар 2024

Дипломатическое цунами надвигается на западные страны. Угроза Дональда Трампа по пересмотру членства США в НАТО вызвала шок и тревогу среди союзников по альянсу. Европейские чиновники срочно перестраивают оборонные стратегии на случай выхода Вашингтона из блока.

В преддверии возможной победы Трампа на президентских выборах высокопоставленные источники в НАТО разоблачили атмосферу страха и беспокойства в альянсе. «Столицам необходимо срочно выработать чрезвычайный план действий и переоценить военный потенциал на фоне опасных посылов Трампа», — заявил один из дипломатов на условиях анонимности.

Громкие заявления экс-президента о непропорциональном бремени США в НАТО и нежелании защищать союзников от вооруженных конфликтов повергли европейцев в шок. Звучат призывы к безотлагательной стратегической перегруппировке в свете возможного ухода Америки из блока североатлантического сотрудничества.

Окончательно подлили масла в огонь обещания миллиардера созвать в 2025 году специальный саммит для обсуждения самого существования НАТО. «Альянсу грозит утрата ключевого игрока и фактически развал, если Трамп воплотит в жизнь свои громкие слова», — резюмируют дипломаты.

В то же время скептики призывают не драматизировать ситуацию до выборов. Однако превентивная мобилизация европейских оборонных структур набирает обороты. Ибо последствия разрыва с США могут оказаться непредсказуемыми для глобальной безопасности.

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Автор: Семен Подгорный
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