Алиментщиков возьмут в «ежовые рукавицы»: власти Башкирии готовят новый закон, это касается женщин

11:53, 11 мар 2024

В столице Башкортостана вот-вот произойдет знаковое событие, призванное установить справедливость и уравнять мужчин и женщин в их правах и обязанностях. Региональный парламент готовится принять революционные поправки в Семейный кодекс, которые коренным образом изменят устоявшиеся нормы российского семейного законодательства.

Пока в большинстве субъектов РФ алиментные обязательства возлагаются преимущественно на плечи мужчин как основных кормильцев семьи. Однако жизнь не стоит на месте — современные реалии таковы, что все чаще женщины берут на себя ответственность материального обеспечения домохозяйства. В то же время папы все активнее вовлекаются в заботу о детях, берут отпуска по уходу за новорожденными.

Новый законопроект учитывает эти тенденции. Теперь алименты в Башкирии смогут требовать не только матери, но и отцы, фактически занимающиеся воспитанием общих детей в течение первых трех лет жизни ребенка. Более того, материальную поддержку сможет получить супруг или бывший супруг, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом вне зависимости от пола.

«Пересмотр устаревших норм назрел давно, — прокомментировал спикер парламента РБ Константин Толкачев. — Мужчины и женщины должны быть равны в семейных правах и обязанностях. Разводясь, отец, которому достается забота о малышах, может остаться без средств — новый закон позволит избежать таких ситуаций».

Помимо ключевых новелл, проектом вносятся и другие уточнения, повышающие справедливость алиментного законодательства. К примеру, право требовать содержание от бывшего супруга во время беременности будет принадлежать только тем женщинам, чья беременность наступила до развода.

Автор: Семен Подгорный