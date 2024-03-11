В случае гибели на СВО гражданского персонала Минобороны их родственники получат 5 млн рублей – указ Путина
20:39, 11 мар 2024
В свете продолжающейся специальной военной операции президент Владимир Путин принял ключевые решения.
В начале текущей недели глава государства подписал указ, значительно расширяющий перечень лиц, имеющих право на получение существенных единовременных денежных выплат в случае причинения вреда здоровью во время исполнения обязанностей в зонах боевых действий.
В соответствии с новыми положениями, помимо военнослужащих, право на выплату в размере пяти миллионов рублей в случае гибели получают также гражданские сотрудники Министерства обороны и других силовых ведомств, задействованных в операциях. Немаловажным является и предусмотренная компенсация в три миллиона рублей за ранения, полученные при исполнении служебного долга.
Принятые меры распространяются не только на участников нынешней спецоперации, но и тех, кто ранее принимал непосредственное участие в выполнении задач в Сирийской Арабской Республике, начиная с 30 сентября 2015 года.
Автор: Семен Подгорный
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