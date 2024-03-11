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Глава Башкирии поручил оперативно решить все проблемы жен участников СВО

Глава Башкирии поручил оперативно решить все проблемы жен участников СВО

21:11, 11 мар 2024

В ходе недавнего видеоселекторного совещания Радий Хабиров обратился к региональным коллегам с поручением. Многочасовой диалог с женами участников СВО выявил ряд нерешенных вопросов, связанных с задержками выплат, оформлением документов и прочими трудностями, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих.

По словам главы республики, некоторые из них до сих пор не получили положенные им выплаты и документы, оказавшись жертвами бюрократической волокиты и бездушного отношения со стороны отдельных чиновников. Отметив множественность проблем, Хабиров четко обозначил срок для их безотлагательного разрешения – не позднее среды, 13 марта. Сам руководитель пообещал лично проконтролировать выполнение поручения и незамедлительно утвердить необходимые распоряжения после рассмотрения обращений.

В магазинах Уфы начали продавать шоколад с изображением Радия Хабирова В магазинах Уфы начали продавать шоколад с изображением Радия Хабирова
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович сво
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