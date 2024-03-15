В России к 2030 году размер МРОТ может составить 35 тысяч рублей

10:04, 15 мар 2024

Правительство РФ взяло курс на разработку масштабного национального проекта под названием «Продолжительная и активная жизнь». По данным, озвученным официальными представителями, ключевой целью данной инициативы является увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни в стране к 2030 году до отметки в 78 лет.

Для достижения этой амбициозной задачи планируется реализация комплекса мер, направленных на всестороннее развитие системы экстренной медицинской помощи, а также борьбу с распространенными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые недуги, онкологические заболевания и диабет. Согласно плану, к концу десятилетия будет построено и введено в эксплуатацию свыше 4 тысяч новых объектов здравоохранения по всей стране.

Однако забота о здоровье нации не ограничивается только медицинской составляющей. В рамках программы «Продолжительная и активная жизнь» запланировано масштабное обновление инфраструктуры образовательных учреждений. Более 2,5 тысяч зданий детских садов и свыше 9 тысяч школ будут модернизированы и оснащены современным оборудованием.

На повестке дня также стоит реформирование системы среднего профессионального образования. Проект «Профессионалитет» призван не только увеличить количество колледжей, но и расширить спектр предлагаемых специальностей, включая подготовку кадров для здравоохранения, сферы услуг и творческих индустрий.

Помимо инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал, программа предусматривает ряд мер социальной поддержки. Начиная с 2025 года, планируется запуск программы «Земский работник культуры», в рамках которой специалисты, переезжающие на работу в сельскую местность или малые города, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Для тех, кто решит переехать на Дальний Восток, в Донбасс или Новороссию, сумма выплаты будет удвоена до 2 миллионов рублей.

В целях стимулирования рождаемости, с 2025 года будут увеличены в два раза стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей. Для второго ребенка вычет составит 2,8 тысячи рублей, а для третьего и каждого последующего – до 6 тысяч рублей ежемесячно. При этом порог годового дохода, дающий право на такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей.

Не забыты и меры поддержки медицинских работников. Уже с 1 марта 2024 года врачи, работающие в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – 30 тысяч рублей. В городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей размер выплат составит 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч – для среднего медперсонала.

Кроме того, с сентября 2024 года будет введена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей для советников по воспитанию, работающих в школах и организациях среднего профессионального образования.

Наряду с этими мерами, правительство намерено повысить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей, тем самым обеспечив более достойный уровень жизни для малооплачиваемых категорий работников.

Автор: Алия Карачурина