По результатам выборов в Башкирии Владимир Путин набрал 90,96% голосов избирателей
09:17, 18 мар 2024
В минувшее воскресенье на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин убедительно опередил своих соперников в Республике Башкортостан, продемонстрировав поистине ошеломляющий результат.
По предварительным данным Центризбиркома, в регионе за Путина проголосовали 90,96% избирателей, что на 13 процентных пунктов выше показателя 2018 года. Четыре года назад президента поддержали 77,69% избирателей республики.
Ближайшие преследователи Путина оказались далеко позади. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил лишь 3,64% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,61%, а представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 1,93%.
В целом по стране, согласно предварительным итогам после обработки 95% протоколов, действующий президент завоевал 87,32% голосов избирателей. Таким образом, Владимир Путин уверенно переизбрался на новый президентский срок, одержав триумфальную победу как в Башкортостане, так и по России в целом.
Автор: Семен Подгорный
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