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Глава Башкирии принимает участие в стратегической сессии в Москве

Глава Башкирии принимает участие в стратегической сессии в Москве

20:43, 19 мар 2024

В Москве проходит масштабная стратегическая сессия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ключевые фигуры российской политики и главы субъектов Федерации собрались для обсуждения вектора пространственного развития страны на ближайшие годы.

Программа стратсессии обширна и затрагивает широкий спектр вопросов, критически важных для процветания государства. Приоритетными темами стали повышение качества жизни россиян, ускорение экономического роста, технологический прогресс и укрепление национальной безопасности. Планируется наметить конкретные шаги до 2025 года для реализации амбициозных целей.

Среди участников стратегической встречи – глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. По его словам, решения, принятые в ходе московских дебатов, лягут в основу стратегии развития региона до 2030 года. Активное вовлечение руководителей субъектов РФ в разработку общенациональных векторов развития свидетельствует о стремлении центральных властей синхронизировать усилия на всех уровнях государственного управления.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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