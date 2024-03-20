Власти Башкирии планируют выдавать детям-сиротам деньги на карманные расходы
10:20, 20 мар 2024
В Башкортостане вынашивают смелый эксперимент. Парламентарии рассматривают инициативу по выдаче ежемесячного «карманного» пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Цель нововведения — подготовка к финансовой независимости во взрослой жизни.
— Мы готовим подрастающее поколение к самостоятельности после выпуска из детских учреждений, — поясняет спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. — Научиться грамотно распоряжаться деньгами, планировать траты, копить на крупные покупки — неотъемлемая часть воспитательного процесса.
По замыслу инициаторов, сумма «карманных» выплат составит от 700 до 1000 рублей ежемесячно. На первый взгляд, цифра небольшая. Однако для многих воспитанников интернатов — это первые личные финансы, возможность почувствовать ответственность за их расходование.
Внедрение новой системы потребует выделения около 4,6 миллионов рублей в год из республиканского бюджета. Однако парламентское большинство склонно рассматривать эту сумму как инвестицию в будущее детей-сирот, их адаптацию к реалиям взрослого мира.
Автор: Алия Карачурина
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