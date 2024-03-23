Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»

14:32, 23 мар 2024

Страшная трагедия, произошедшая в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, потрясла всю страну. В результате чудовищного теракта десятки мирных граждан были безжалостно убиты, а более сотни получили ранения различной степени тяжести.

— Глубокие соболезнования от всего Башкортостана родным и близким погибших в «Крокус Холле» в Подмосковье. Здоровья и сил пострадавшим. Башкортостан с вами, — написал руководитель региона. — Зверский теракт унёс жизни мирных людей, очень много раненых.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров одним из первых откликнулся на эту страшную трагедию. В своем посте в социальных сетях он выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Руководитель республики также высказал уверенность, что виновные в совершении этого чудовищного преступления понесут заслуженное наказание.

— Убежден, что преступники, устроившие кровавую бойню и отнявшие жизни у десятков ни в чем не повинных людей, будут найдены и наказаны по всей строгости закона, — подчеркнул он.

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в результате взрыва в «Крокус Сити Холле» превысило 60 человек. В больницы были доставлены 115 раненых. Правоохранительные органы продолжают расследование этого вопиющего теракта.

Автор: Алия Карачурина

Фото: РИА Новости