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Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в Crocus City Hall

Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в Crocus City Hall

23:13, 23 мар 2024

Москва содрогнулась от ужасающего теракта, унесшего жизни более сотни невинных людей. Вечер 22 марта омрачился кошмарным событием в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье. Вооруженные боевики ворвались в здание, открыли беспорядочный огонь по безоружным гражданам и устроили серию взрывов, вызвавших пожар. Этот бесчеловечный акт террора повергнул страну в шок и скорбь.

По последним данным, в результате нападения погибли 143 человека, многие из которых – дети и подростки. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, отчаянно борясь за жизни пострадавших. Президент России Владимир Путин в тот же день выступил с обращением к нации, объявив 24 марта днем общенационального траура в память о невинных жертвах.

В своей речи Путин выразил слова благодарности медицинским работникам, экипажам скорой помощи, спецподразделениям, пожарным и спасателям, самоотверженно рисковавшим собой ради спасения людей. Он также отметил помощь простых граждан, которые не остались безучастными и оказывали первую помощь пострадавшим до прибытия экстренных служб.

Глава государства пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям погибших, раненым и пострадавшим в этой ужасной трагедии. Он выразил глубочайшие соболезнования тем, кто потерял родных и близких, отметив, что вся страна скорбит вместе с ними. Кроме того, Путин объявил о введении дополнительных мер антитеррористической и антидиверсионной безопасности в Москве, Подмосковье и по всей России.

По словам президента, все четверо непосредственных исполнителей теракта были задержаны при попытке скрыться на Украину, где, предположительно, им была подготовлена возможность пересечь границу. Всего арестовано 11 человек. Правоохранительные органы ведут расследование для выявления всей сети пособников террористов.

Путин решительно заявил, что все причастные к этому чудовищному преступлению – исполнители, организаторы и заказчики – понесут справедливое и неизбежное наказание, независимо от того, кто стоит за ними. Он призвал к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, назвав его общим врагом человечества. Президент подчеркнул, что Россия неоднократно проходила через тяжелейшие испытания, но лишь крепла духом, и так будет и на этот раз.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: происшествия
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