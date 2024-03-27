Украинский снайпер Дед назвал дату заморозки фронта — Россия начнёт пополнять новобранцами армию для глобальной цели

20:51, 27 мар 2024

В то время как ситуация на фронтах специальной военной операции остается напряженной, некоторые бывалые бойцы высказывают предположения о грядущей стабилизации линии соприкосновения. Один из таких прогнозов поступил от украинского снайпера с позывным «Дед», имеющего богатый опыт ведения боевых действий.

«Я действительно полагаю, что основные решающие события на поле боя произойдут до конца текущего года», — отметил он.

Согласно заявлениям ветерана, которые были сделаны в интервью изданию «Страна», активная фаза конфликта может подойти к концу уже в ближайшие месяцы.

«Заморозка» фронта, по словам снайпера, вероятно, наступит либо к концу 2024 года, либо в самом начале 2025 года. При этом он подчеркнул, что речь идет не о полноценном перемирии, а скорее о временной стабилизации линии соприкосновения, аналогичной той, что наблюдалась во время антитеррористической операции на Донбассе.

Дед связывает возможную «заморозку» с необходимостью России провести новую волну мобилизации. По его мнению, после пополнения личного состава российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины с целью захвата дополнительных районов.

Автор: Вадим Рудаков