11:39, 30 мар 2024

Президент Украины Владимир Зеленский сигнализирует о потенциальной возможности компромисса в мирных переговорах с Россией. В недавнем интервью влиятельному изданию Washington Post украинский лидер намекнул, что Киев может согласиться на менее амбициозные территориальные требования, чем возвращение в границы 1991 года, сообщает издание Хибины.

В начале этого затяжного конфликта позиция Зеленского была непреклонной: он настаивал на полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ, существовавших до распада Советского Союза. Однако теперь, по его словам, Киев может пойти на переговоры, если сможет вернуть под свой контроль земли, принадлежавшие Украине на момент начала российской военной операции в феврале 2022 года.

Этот сдвиг в риторике произошел на фоне признания Зеленским сложной ситуации на фронте. Украинский президент откровенно заявил, что без существенной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены постоянно отступать. Эту тревожную оценку подтвердил и глава офиса президента Михаил Подоляк, пожаловавшись, что российские войска продвигаются вперед, а Украине пока нечем противостоять этому наступлению.

Автор: Семен Подгорный