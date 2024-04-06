Повесток может быть две: в Госдуме рассказали об особенностях весеннего призыва — стоит ли волноваться

13:06, 06 апр 2024

Российское военное ведомство активно внедряет инновационные подходы к процессу призыва граждан на срочную военную службу. В рамках этих нововведений военкоматы страны начали эксперимент с рассылкой призывных повесток в электронной форме. Однако, как выяснилось, пока что данная система не отменяет традиционные бумажные уведомления. В результате некоторые призывники могут получать сразу два вызова в военкомат - как в цифровом, так и в бумажном виде. Об этом сообщает депутат Государственной Думы Андрей Картаполов.

Эксперимент с электронными повестками проводится в рамках подготовки к полномасштабному запуску обновленного реестра военнообязанных граждан. По словам парламентария, бумажные повестки будут окончательно упразднены только после того, как данный реестр начнет полноценно функционировать.

Тем не менее, военные власти призывают новобранцев не волноваться по поводу получения двойных повесток. Это лишь временная мера, связанная с тестированием электронной системы призыва, которая в будущем полностью заменит устаревшие бумажные повестки.

Автор: Семен Подгорный