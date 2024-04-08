Путин запретил увольнять с работы вдов участников СВО

11:05, 08 апр 2024

Президент России Владимир Путин подписал важный закон, направленный на защиту прав и поддержку вдов военнослужащих, погибших во время специальной военной операции.

Согласно новому закону, работодателям теперь запрещено увольнять вдов погибших участников СВО на протяжении первого года после их гибели. Это ключевое положение призвано оказать поддержку женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Исключения будут сделаны лишь в случае, если женщина повторно вступит в брак или будет систематически нарушать трудовую дисциплину.

Закон также расширяет действие запрета на увольнение некоторых категорий граждан. Ранее под защитой находились женщины, имеющие детей до 3 лет, а также одинокие матери. Теперь этот запрет распространяется и на родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет, а также на одиноких родителей до достижения их детьми 16-летнего возраста.

Автор: Алия Карачурина