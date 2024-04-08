Глава Башкирии поручил продолжать поиски пропавших подростков
14:05, 08 апр 2024
В разгар поисковой операции, проводимой в Уфе, глава республики Башкортостан Радий Хабиров решительно заявил, что работа по поиску пропавших подростков не будет свернута. Несмотря на отсутствие пока каких-либо конкретных результатов, руководство региона продолжает мобилизовать все доступные ресурсы, чтобы как можно скорее выяснить судьбу исчезнувших ребят.
Хабиров выразил благодарность всем, кто участвует в этих поисках, включая добровольцев, прибывших из других городов - Новосибирска, Москвы и Казани - чтобы присоединиться к усилиям местных жителей.
Для обеспечения максимально слаженной работы волонтеров Хабиров распорядился найти для них новое, более подходящее помещение, которое будет использоваться в качестве штаба. Кроме того, он поручил оказывать всестороннюю поддержку поисковым группам, чтобы они могли действовать максимально эффективно.
По теме:
- В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков: волонтеры поделились последними новостями
- Эксперт рассказал, что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками
- Жители Уфы передали волонтерам вездеход-амфибию «Шерп» для поисков двух пропавших подростков
- «Не теряем надежду»: руководитель администрации Главы Башкирии призвал жителей республики помочь в поисках пропавших подростков
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии расширили район поисков двух пропавших подростков
Происшествия в Башкирии
Поиски пропавших подростков в Уфе затрудняют ледоход и половодье
Происшествия в Башкирии
Волонтеры рассказали, что нужно для поисков пропавших в Уфе подростков
Происшествия в Башкирии
Глава Башкирии поговорил с родителями пропавших неделю назад в Уфе мальчиков
Происшествия в Башкирии
В Уфе завершился четвертый день поисков двух пропавших подростков
Происшествия в Башкирии
Эксперт рассказал, что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками
Происшествия в Башкирии
В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков: волонтеры поделились последними новостями
Происшествия в Башкирии
Жители Уфы передали волонтерам вездеход-амфибию «Шерп» для поисков двух пропавших подростков