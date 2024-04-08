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Глава Башкирии поручил продолжать поиски пропавших подростков

Глава Башкирии поручил продолжать поиски пропавших подростков

14:05, 08 апр 2024

В разгар поисковой операции, проводимой в Уфе, глава республики Башкортостан Радий Хабиров решительно заявил, что работа по поиску пропавших подростков не будет свернута. Несмотря на отсутствие пока каких-либо конкретных результатов, руководство региона продолжает мобилизовать все доступные ресурсы, чтобы как можно скорее выяснить судьбу исчезнувших ребят.

Хабиров выразил благодарность всем, кто участвует в этих поисках, включая добровольцев, прибывших из других городов - Новосибирска, Москвы и Казани - чтобы присоединиться к усилиям местных жителей.

Для обеспечения максимально слаженной работы волонтеров Хабиров распорядился найти для них новое, более подходящее помещение, которое будет использоваться в качестве штаба. Кроме того, он поручил оказывать всестороннюю поддержку поисковым группам, чтобы они могли действовать максимально эффективно.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия поиск
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