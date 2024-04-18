Башкирия готовится принять 250 беженцев из Палестины

14:01, 18 апр 2024

Российское правительство приняло решение о размещении в регионах страны эвакуированных граждан Государства Палестина. Об этом свидетельствует распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Всего по различным регионам России будет распределено 1447 человек. Наибольшее количество палестинских беженцев разместят в Чечне и Башкирии - по 250 человек в каждом из этих субъектов. Кроме того, от 100 до 200 переселенцев будут направлены в Татарстан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан и Тульскую область. Оставшаяся часть эвакуированных граждан Палестины распределена по Липецкой, Рязанской, Тверской и Ярославской областям, а также Карачаево-Черкесской Республике.





Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru