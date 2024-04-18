Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Башкирия готовится принять 250 беженцев из Палестины

Башкирия готовится принять 250 беженцев из Палестины

14:01, 18 апр 2024

Российское правительство приняло решение о размещении в регионах страны эвакуированных граждан Государства Палестина. Об этом свидетельствует распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Всего по различным регионам России будет распределено 1447 человек. Наибольшее количество палестинских беженцев разместят в Чечне и Башкирии - по 250 человек в каждом из этих субъектов. Кроме того, от 100 до 200 переселенцев будут направлены в Татарстан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан и Тульскую область. Оставшаяся часть эвакуированных граждан Палестины распределена по Липецкой, Рязанской, Тверской и Ярославской областям, а также Карачаево-Черкесской Республике.


Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Читайте также

Почти 1900 поселенцев из Украины и Донбасса примет Башкирия
Общество в Башкирии
Почти 1900 поселенцев из Украины и Донбасса примет Башкирия
В России, на данный момент, нашли приют 19 тысяч беженцев из Украины
Общество в Башкирии
В России, на данный момент, нашли приют 19 тысяч беженцев из Украины
В Уфе разместят почти 1000 беженцев из ДНР и ЛНР
Общество в Башкирии
В Уфе разместят почти 1000 беженцев из ДНР и ЛНР
В Башкирии на пенсионеров и инвалидов из федерального бюджета выделят 620 млн рублей
Экономика в Башкирии
В Башкирии на пенсионеров и инвалидов из федерального бюджета выделят 620 млн рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok