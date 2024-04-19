Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников
09:45, 19 апр 2024
В условиях ужесточившейся военной обстановки и участившихся налетов украинских дронов на объекты в соседних регионах, власти Башкирии предпринимают дополнительные меры безопасности. Глава республики Радий Хабиров в откровенном интервью сообщил, что регион активно готовится к потенциальным атакам беспилотников на стратегически важные промышленные объекты.
Угроза нападений с воздуха стала реальностью после серии инцидентов, произошедших в последние недели в Татарстане и Мордовии. Как отметил Хабиров, эти события заставили власти Башкирии пересмотреть подходы к обеспечению безопасности и укреплению антитеррористической защиты предприятий.
По словам Хабирова, республиканские власти уже ведут переговоры с Министерством обороны и разрабатывают комплекс дополнительных мер по укреплению безопасности. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, ясно, что усилия направлены на защиту наиболее уязвимых объектов от потенциальных атак с воздуха.
Между тем, нефтяная компания «Башнефть» по собственной инициативе уже приняла первые превентивные меры. На ключевых промышленных установках были возведены механические заграждения вокруг основных колонн и инфраструктуры, которые могут представлять привлекательные цели для беспилотников. Кроме того, развернута усиленная система видеонаблюдения для более эффективного мониторинга воздушного пространства над предприятиями.