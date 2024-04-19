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Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников

Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников

09:45, 19 апр 2024

В условиях ужесточившейся военной обстановки и участившихся налетов украинских дронов на объекты в соседних регионах, власти Башкирии предпринимают дополнительные меры безопасности. Глава республики Радий Хабиров в откровенном интервью сообщил, что регион активно готовится к потенциальным атакам беспилотников на стратегически важные промышленные объекты.

Угроза нападений с воздуха стала реальностью после серии инцидентов, произошедших в последние недели в Татарстане и Мордовии. Как отметил Хабиров, эти события заставили власти Башкирии пересмотреть подходы к обеспечению безопасности и укреплению антитеррористической защиты предприятий.
— Война затрагивает всех нас, и перед лицом общей опасности мы должны действовать сообща, — подчеркнул глава региона. — Недавние атаки дронов на Татарстан и Мордовию послужили тревожным сигналом для нас. Мы осознаем, что эти регионы расположены совсем рядом, поэтому готовимся к возможному худшему сценарию.
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По словам Хабирова, республиканские власти уже ведут переговоры с Министерством обороны и разрабатывают комплекс дополнительных мер по укреплению безопасности. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, ясно, что усилия направлены на защиту наиболее уязвимых объектов от потенциальных атак с воздуха.

Между тем, нефтяная компания «Башнефть» по собственной инициативе уже приняла первые превентивные меры. На ключевых промышленных установках были возведены механические заграждения вокруг основных колонн и инфраструктуры, которые могут представлять привлекательные цели для беспилотников. Кроме того, развернута усиленная система видеонаблюдения для более эффективного мониторинга воздушного пространства над предприятиями.

— Мы понимаем, что предпринятые шаги дают лишь частичную защиту, — признал Хабиров. — Установленные ограждения смогут выдержать первый удар, но в случае повторной атаки последствия будут гораздо серьезнее. Поэтому наша задача — продолжать работу по укреплению безопасности промышленных объектов.
Автор: Алия Карачурина
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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