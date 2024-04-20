Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов

12:27, 20 апр 2024

В Башкортостане растет опасность вербовки иностранных граждан террористическими группировками для совершения атак на территории республики. Такой тревожный сигнал прозвучал на недавнем заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством главы Башкирии Радия Хабирова.

Открывая встречу, руководитель региона обратил внимание присутствующих на крупный поток приезжих из-за рубежа, который создает благоприятную почву для вербовщиков.

«К сожалению, высокая численность иностранцев, прибывающих в Башкортостан, повышает риски их вовлечения в террористическую деятельность в регионе», — предупредил Хабиров.

«Грядущие торжества соберут многочисленных жителей и гостей региона. Обеспечение их безопасности — наш главный приоритет. Все силовые подразделения должны быть наготове для немедленного реагирования на любые террористические угрозы в любой точке Башкортостана», — подчеркнул руководитель.

В ходе заседания были также рассмотрены меры безопасности в преддверии майских праздников. Глава республики акцентировал необходимость повышенной бдительности и скоординированных действий всех задействованных структур.

Проблема вербовки мигрантов радикальными группировками не является локальной для Башкирии. Недавние случаи в других регионах России свидетельствуют о растущей активности эмиссаров запрещенных террористических организаций по привлечению выходцев из ближнего зарубежья для совершения атак. Так, в конце марта была обнаружена группа в Телеграм, где боевики «Исламского государства» завербовали четырех участников теракта в торговом центре «Крокус Сити». Их соотечественника, также члена этой ячейки, депортировали из России.

В связи с обострением ситуации Министерство труда Киргизии призвало соотечественников проявлять бдительность и не поддаваться на провокации вербовщиков в мессенджерах при поиске работы в России.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: пресс-служба Главы РБ