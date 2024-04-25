Многодетным мобилизованным могут разрешить досрочно увольняться со службы
12:07, 25 апр 2024
В коридорах власти активно обсуждается возможность предоставления досрочного увольнения с военной службы для определённой категории мобилизованных граждан. Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий внести поправки в существующий закон "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно тексту инициативы, право на досрочное увольнение со службы будет распространяться на семьи, получившие статус многодетных в течение года после объявления частичной мобилизации в стране. Законодатели подчёркивают, что принятие данной меры позволит снизить нагрузку на эти семьи, столкнувшиеся с дополнительными трудностями в условиях военного положения.
При этом сами механизмы и порядок реализации данного основания для увольнения планируется делегировать федеральному Правительству России. Оно будет определять конкретные процедуры, которым должны будут следовать многодетные мобилизованные для осуществления своего права.
В случае одобрения Государственной Думой, законопроект вступит в силу по истечении одного месяца с момента его официальной публикации.
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Автор: Семен Подгорный
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