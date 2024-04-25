Многодетным мобилизованным могут разрешить досрочно увольняться со службы

12:07, 25 апр 2024

В коридорах власти активно обсуждается возможность предоставления досрочного увольнения с военной службы для определённой категории мобилизованных граждан. Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий внести поправки в существующий закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно тексту инициативы, право на досрочное увольнение со службы будет распространяться на семьи, получившие статус многодетных в течение года после объявления частичной мобилизации в стране. Законодатели подчёркивают, что принятие данной меры позволит снизить нагрузку на эти семьи, столкнувшиеся с дополнительными трудностями в условиях военного положения.

При этом сами механизмы и порядок реализации данного основания для увольнения планируется делегировать федеральному Правительству России. Оно будет определять конкретные процедуры, которым должны будут следовать многодетные мобилизованные для осуществления своего права.

В случае одобрения Государственной Думой, законопроект вступит в силу по истечении одного месяца с момента его официальной публикации.

Читайте также: Добровольцев официально приравняли к военнослужащим

Автор: Семен Подгорный