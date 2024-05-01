«Нам только китайское по карману»: жители Уфы возмутились образом Хабирова на «Башкирском диктанте»

13:51, 01 май 2024

Накануне продолжительных праздничных выходных глава Башкирии Радий Хабиров посетил мероприятие «Башкирский диктант». Его внешний облик, однако, вызвал неоднозначную реакцию среди жителей республики. Руководитель региона появился на публике в ветровке американского бренда и швейцарских кроссовках стоимостью около 50 тысяч рублей. Этот факт стал поводом для оживленных дискуссий в социальных сетях.

— Нам только китайское по карману, — сетовала одна из читательниц.

— Людям важно, чтобы их налоги шли на нужды детей и стариков, а не на роскошные наряды чиновников, — резонно заметил другой пользователь.

— Хоть и сравнительно скромно, но странно, что западные бренды, — возмутился еще один комментатор.

Критики усмотрели в выборе одежды главы региона признаки расточительности и предпочтения иностранных производителей отечественным. Некоторые комментаторы выразили недовольство, указывая на несоразмерность таких трат с уровнем жизни значительной части населения.

Однако многие сочли столь пристальное внимание к гардеробу руководителя излишним. По их мнению, выбор Хабирова вполне уместен и не заслуживает осуждения.

— В чем ему нравится ходить, пусть в том и ходит. Он имеет на это полное право, — отметил один из читателей.

— Не завидуйте. Может себе позволить такие вещи — пусть покупает и носит, — поддержал его другой комментатор.

— Что, было бы патриотичнее, если бы глава республики ходил в лаптях и фуфайке отечественного производства? — иронизировал третий.

— Не знаю, похоже, у нас все уфимцы нищие, раз постоянно обсуждают семью Хабировых — кто в чем ходит и как одевается, — с долей раздражения высказался еще один участник дискуссии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Glavarb.ru