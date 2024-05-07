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Задержан и уволен: министр транспорта Башкирии угодил в коррупционный скандал

Задержан и уволен: министр транспорта Башкирии угодил в коррупционный скандал

10:49, 07 май 2024

Согласно официальному заявлению пресс-службы главы региона, Хабиров подписал указ об увольнении министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова. Этот шаг последовал сразу после получения подтверждения о том, что Клебанов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как отмечается в пресс-релизе, Хабиров действовал незамедлительно, не дожидаясь завершения расследования. Глава региона неоднократно заявлял, что в его команде нет места для тех, кто злоупотребляет служебным положением в личных корыстных целях, подрывая доверие граждан к органам власти.

Пресс-служба Хабирова также подчеркнула, что руководитель республики намерен продолжать активную борьбу по "очищению органов власти от недобросовестных людей", тесно взаимодействуя с правоохранительными органами.

Александр Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана с декабря 2022 года. На данный момент подробности обвинений, предъявленных ему, не разглашаются в связи с продолжающимся расследованием.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Александр Клебанов / vk.com
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