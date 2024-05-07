Правительство России в полном составе ушло в отставку

17:40, 07 май 2024

В день инаугурации накануне переизбранного президента России в Москве произошла смена правительства. Кабинет министров во главе с Михаилом Мишустиным, руководивший страной на протяжении последних четырех лет, официально ушел в отставку.

Событие стало неизбежным следствием конституционных норм, регулирующих процесс формирования исполнительной власти после президентских выборов. В соответствии со статьей 116 Основного закона, прежний состав правительства автоматически слагает полномочия в день вступления главы государства в должность. Процедура оформляется специальным распоряжением кабмина, как было сделано на этот раз.

Несмотря на формальный уход в отставку, члены правительства не покинут свои кресла. Как гласит статья 117 Конституции, по поручению президента они продолжают исполнять обязанности вплоть до назначения новых министров. Это временное решение позволяет обеспечить бесперебойную работу государственного аппарата в переходный период.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ТАСС