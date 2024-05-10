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Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА

Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА

14:20, 10 май 2024

Глава республики Радий Хабиров лично выехал на место недавней террористической вылазки беспилотника в промышленной зоне Башкирии. Оперативное совещание специального штаба состоялось в Сибае непосредственно на территории предприятия, подвергшегося нападению. Руководитель оценил причиненный ущерб и определил временные рамки для устранения последствий.

По словам Хабирова, атака беспилотника квалифицируется как полноценная террористическая акция, несмотря на ее относительно незначительные последствия. Он отметил профессионализм персонала предприятия, благодаря которому производство не пострадало и работа идет в штатном режиме. Глава региона подчеркнул, что в ближайшие два-три дня на объекте проведут небольшой ремонт для ликвидации повреждений от взрыва, но это никак не скажется на общих производственных показателях.

Радий Хабиров заявил, что в Башкирии создана многоуровневая оборонительная система для защиты промышленных предприятий. Именно ее эффективность позволила минимизировать последствия недавней атаки дрона. Тем не менее, на заседании оперативного штаба обсудили дополнительные меры по усилению безопасности всего нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса республики от потенциальных террористических угроз.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Теги: Хабиров Радий Фаритович Салават
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