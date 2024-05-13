Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Жителей одного из районов Башкирии оснастят извещателями с GPS модулем

Жителей одного из районов Башкирии оснастят извещателями с GPS модулем

13:57, 13 май 2024

В ходе оперативного совещания в Центре управления республикой (ЦУР), Радий Хабиров затронул актуальную проблему, касающуюся безопасности лиц с ограниченными возможностями передвижения и пожилых граждан. Руководитель региона подчеркнул, что зачастую именно эти категории граждан становятся наиболее уязвимыми жертвами пожаров, даже при срабатывании стандартных извещателей. Трудности с мобильностью и самостоятельным передвижением существенно усложняют своевременную эвакуацию в случае возникновения опасных ситуаций.

Глава Башкирии предложил внедрить систему извещателей, оснащенных GPS-модулями. Такие устройства обладают уникальной возможностью отправлять сигнал тревоги сразу на четыре предварительно заданных адреса. Это позволит не только оперативно информировать экстренные службы, но и своевременно оповещать близких родственников или соседей, которые смогут незамедлительно оказать необходимую помощь.

В целях апробации данного инновационного решения и оценки его эффективности, Радий Хабиров призвал определить один из наиболее уязвимых районов республики, где проживает значительное количество инвалидов и пожилых граждан. Оснащение домохозяйств в этом районе извещателями с GPS-модулями позволит провести пилотное тестирование системы и проанализировать динамику ее работы в реальных условиях.

Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА

Читайте также:

Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии потребовал немедленно решить проблему с отоплением в Орджоникидзевском районе Уфы
Политика в Башкирии
Глава Башкирии потребовал немедленно решить проблему с отоплением в Орджоникидзевском районе Уфы
Не прозевайте зиму: автовладельцам Башкирии напомнили про шины и скорость
Общество в Башкирии
Не прозевайте зиму: автовладельцам Башкирии напомнили про шины и скорость
Глава Башкирии поручил пересмотреть систему доставки гумконвоев в зону СВО
Политика в Башкирии
Глава Башкирии поручил пересмотреть систему доставки гумконвоев в зону СВО
Придется установить: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз
Это интересно
Придется установить: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok