Жителей одного из районов Башкирии оснастят извещателями с GPS модулем

13:57, 13 май 2024

В ходе оперативного совещания в Центре управления республикой (ЦУР), Радий Хабиров затронул актуальную проблему, касающуюся безопасности лиц с ограниченными возможностями передвижения и пожилых граждан. Руководитель региона подчеркнул, что зачастую именно эти категории граждан становятся наиболее уязвимыми жертвами пожаров, даже при срабатывании стандартных извещателей. Трудности с мобильностью и самостоятельным передвижением существенно усложняют своевременную эвакуацию в случае возникновения опасных ситуаций.

Глава Башкирии предложил внедрить систему извещателей, оснащенных GPS-модулями. Такие устройства обладают уникальной возможностью отправлять сигнал тревоги сразу на четыре предварительно заданных адреса. Это позволит не только оперативно информировать экстренные службы, но и своевременно оповещать близких родственников или соседей, которые смогут незамедлительно оказать необходимую помощь.

В целях апробации данного инновационного решения и оценки его эффективности, Радий Хабиров призвал определить один из наиболее уязвимых районов республики, где проживает значительное количество инвалидов и пожилых граждан. Оснащение домохозяйств в этом районе извещателями с GPS-модулями позволит провести пилотное тестирование системы и проанализировать динамику ее работы в реальных условиях.

Читайте также: Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА

Автор: Семен Подгорный